Sensation de ce début de saison avec l’AS Roma, Nicolo Zaniolo (19 ans) régale avec le club de la Louve (27 matches, 5 buts). Le milieu de terrain qui est arrivé cet été chez les Giallorossi en tant que monnaie d’échange dans le transfert de Radja Nainggolan a pris une tout autre dimension. Suivi par les plus grands clubs dont Arsenal, Chelsea, le Bayern et Monaco, il voit également le Real Madrid toquer à sa porte.

Selon le Corriere dello Sport, des scouts du Real Madrid auraient assisté au match de Ligue des Champions entre l’AS Roma et le FC Porto (2-1) lors duquel il avait inscrit deux buts. Si son équipe a été éliminée lors du match retour et ne participera pas aux quarts de finale de la plus belle des Coupes d’Europe, Nicolo Zaniolo plaît toujours autant aux Merengues. L’équipe de Zinedine Zidane serait d’ailleurs la mieux placée pour s’offrir le Transalpin dont la valeur est estimée à 60 millions d’euros.