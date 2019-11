Troisième de son groupe de Ligue Europa avec trois points en quatre matches, l’AS Saint-Étienne va affronter La Gantoise pour le compte de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue Europa. Les Verts ont certes deux points sur Wolfsbourg et cinq sur leurs adversaires du soir. Néanmoins, ils peuvent encore se qualifier en cas de succès ce soir et dans deux semaines face aux Allemands.

Pour cette rencontre décisive, Claude Puel a opté pour un jeune groupe de 20 éléments. On observe notamment les retours de Yann M’Vila, Sergi Palencia et Robert Beric suite à des pépins physiques. Les jeunes sont de la partie à l’image de Zaydou Youssouf, Wesley Fofana et Bilal Benkhedim.

Le groupe :

Gardiens : Vermot, Ruffier, Moulin

Défenseurs : Moukoudi, Kolodziejczak, Trauco, Palencia, Perrin, Fofana

Milieux : M’Vila, Boudebouz, Camara, Benkhedim, Aholou, Youssouf

Attaquants : Diony, Honorat, Nordin, Bouanga, Beric