Nommé coach de l’ASSE vendredi, Claude Puel a été rapidement sur le pont. Le technicien tricolore a débuté avec un derby dimanche soir face à l’OL, un club qu’il a coaché. Et finalement, les Verts se sont imposés 1 à 0. Un succès qui a forcément ravi Puel, qui s’est exprimé en conférence de presse.

« Oui c’est d’abord beaucoup d’abnégation,de concentration ... Félicitations aux joueurs qui ont été structurés et concentrés. Ils ont fait un bon match dans l’intensité et la densité. Il y a encore des progrès à faire dans le jeu et pour ressortir le ballon, on a encore du déchet. Il y a des choses qu’on pourra corriger. Je suis très satisfait, on a concédé peu d’occasions, on a des occasions qu’on aurait pu mieux négocier. On a été récompensé sur la fin grâce à notre structure de jeu ». De quoi lui donner confiance, lui qui a été félicité par Jean-Michel Aulas (voir vidéo).

