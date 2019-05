L’Olympique de Marseille n’est pas le seul club à s’interroger concernant le choix de son nouvel entraîneur. Deux jours après l’officialisation du départ de Jean-Louis Gasset, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne hésitent entre la promotion interne et l’arrivée d’un nouveau technicien.

Qui sera sur le banc des Verts au 1er juillet, date à laquelle l’effectif stéphanois retrouvera le chemin des terrains de l’Etrat ? Ghislain Printant, ancien adjoint de Gasset, offre une forme de continuité et semble avoir la préférence de Roland Romeyer. Toutefois, L’Equipe avance que cette potentielle prise de responsabilités semble refroidir l’ancien numéro un du SC Bastia, qui hésiterait également. Un flottement qui ferait, toujours selon le quotidien, les affaires de Bernard Caiazzo, qui privilégierait une piste extérieure et de renom, malgré l’échec d’Oscar Garcia en 2017. Une information que conteste toutefois le président du conseil de surveillance de l’ASSE, contacté par France Bleu : « Mon favori est Ghislain Printant. C’est le conseil que me donne Jean-Louis Gasset. Et je fais confiance à Jean-Louis. Mais on a le temps. On ne joue pas la coupe d’Europe la semaine prochaine. » Une chose est sûre, ni Bernard Caiazzo, ni Roland Romeyer, ne devraient donner suite aux approches de Fabio Celestini et de Pascal Dupraz.