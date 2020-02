L’an dernier, l’Atalanta avait terminé la saison à une très belle troisième place synonyme de qualification en phase de poules de Ligue des Champions. Un succès total pour la Dea qui doit beaucoup à son coach Gian Piero Gasperini. C’est simple lors de trois dernières saisons, il a enchaîné une quatrième et une sixième place avant de figurer sur le podium du championnat.

En ayant permis l’éclosion de nombreux joueurs comme Duvan Zapata, Mattia Caldara, Gianluca Mancini ou encore Timothy Castagne, le technicien italien de 62 dispose d’une sacrée cote. Si bien qu’il vient d’être sacré meilleur coach de Serie A lors de la saison 2018/2019. Il succède au quadruple vainqueur de rang Massimiliano Allegri. L’ancien coach de la Juventus termine troisième derrière Sinisa Mihajlovic. Ce dernier qui est victime d’une leucémie et continue l’exercice de ses fonctions a reçu un prix d’honneur.

Gian Piero #Gasperini vince la #panchinadoro 2018-2019 ! Complimenti Mister !

Gian Piero #Gasperini is the best coach of the last #SerieATIM season ! Congratulations ! #GoAtalantaGo pic.twitter.com/92EAuSgnyr

