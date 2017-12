Après les rencontres de Ligue des Champions ce mardi et ce mercredi, c’est au tour de la Ligue Europa d’effectuer son dernier tour de terrain et donc à l’OM, l’OL et Nice de jouer leur ultime et sixième journée ce jeudi.

Ainsi, l’Olympique Lyonnais, déjà qualifié pour les seizièmes de finale de la C3, se déplace en Italie pour affronter le leader de son groupe l’Atalanta Bergame. C’est donc l’hégémonie du groupe E qui se joue ce soir.

Atalanta : Berisha - Toloi, Caldara, Masiello - Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola - Ilic, Petagna, Gomez

OL : Lopes - Rafael, Marcelo, Diakhaby, Mendy - Ferri, NDombélé - Cornet, Fekir, Depay - Mariano

Retrouvez le résumé de la rencontre dans le multi Ligue Europa à l’issue des matches sur Foot Mercato.