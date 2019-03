Cette semaine, l’Atlético de Madrid a également subi sa petite remontada, terme visiblement à la mode ces dernières semaines en Coupe d’Europe. Ainsi, les Colchoneros se sont inclinés à Turin contre la Juventus face à un triplé de Cristiano Ronaldo (3-0). Une défaite qui a entraîné l’élimination du club de la Ligue des Champions.

Et dernièrement, à l’entraînement, des tensions ont éclaté au sein du club comme le rapporte AS. En effet, la tension est montée entre le défenseur Stefan Savic et Oscar Ortega, le préparateur physique du club. Les deux hommes ont été séparés mais l’ancien défenseur de la Fiorentina était incontrôlable et aurait mal pris une remarque d’Ortega.