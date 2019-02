Opposé au Real Madrid ce samedi dans le cadre de la 23e journée de Liga, l’Atlético de Madrid s’est incliné au Wanda Metropolitano sur le score de 3-1. Dans cette rencontre, la VAR a souvent été utilisée : d’abord pour accorder un penalty aux Merengues, ensuite pour valider le but d’Antoine Griezmann et enfin pour refuser une réalisation d’Alvaro Morata. Interrogé à ce sujet après le match, Diego Simeone n’a pas voulu se cacher derrière l’arbitrage.

« Je ne pense généralement pas à la VAR. (...) Nous n’avons pas perdu à cause des actions de la VAR, a d’abord expliqué l’entraîneur argentin avant de féliciter le Real Madrid et d’évoquer la faute sur Alvaro Morata dans la surface qui aurait pu offrir un penalty aux Colchoneros. Voyons, une action de penalty est une possibilité importante de marquer pour un but. (...) Mais l’adversaire a été meilleur et surtout plus convaincant. Avec cette force, il a fait un très bon match. Nous le félicitons et nous, nous devons nous préparer pour ce qui arrive. »