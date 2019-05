Hier soir, Antoine Griezmann (28 ans) a lâché une bombe sur la planète football. Après cinq saisons passées à l’Atlético de Madrid, l’attaquant français a annoncé qu’il allait quitter les Colchoneros à l’issue de la saison. Un départ majeur pour sa formation qui devra se montrer astucieuse lors du prochain mercato. Interrogé à ce sujet par Marca, son ancien coéquipier à l’Atléti, Gabi estime que d’autres joueurs peuvent accepter ce rôle de leader.

« Koke, Gimenez, Saul sont des joueurs très importants qui vont assurer ce rôle parce que le blason et le club sont au-dessus de tout joueur. Je pense que le football est comme ça. Tout le monde prend les décisions qu’il veut et comme je l’ai dit lorsqu’on était coéquipier (à propos d’Antoine Griezmann ndlr), jouer à l’Atletico n’est pas une obligation mais une fierté. » Il a ensuite souhaité bonne chance au natif de Mâcon : « c’est une décision personnelle qui doit être respectée, nous devons le remercier pour tout ce qu’il a fait pour le club et lui souhaiter bonne chance dans sa nouvelle étape. »