L’Atlético de Madrid a officialisé l’arrivée de Marcos Llorente (24 ans) ce vendredi. Le milieu de terrain espagnol a paraphé un contrat de cinq saisons avec les Colchoneros. Le transfert rapporte 40 millions d’euros au Real Madrid. De son côté, l’Atlético a dévoilé la clause libératoire de sa nouvelle recrue.

Celle-ci est estimée à 120 millions d’euros révèle AS, soit autant que Jan Oblak et plus qu’un autre milieu de terrain, Rodri (70 millions d’euros). Antoine Griezmann et Diego Costa possèdent la clause libératoire la plus élevée de l’effectif des Colchoneros (200 millions d’euros). Pour le champion du monde français, celle-ci chute à 120 millions d’euros à partir du 1er juillet prochain.

