Trois jours après la gifle reçue au Signal Iduna Park contre le Borussia Dortmund (0-4) dans le cadre de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, l’Atlético de Madrid accueille ce soir la Real Sociedad au Wanda Metropolitano (10e journée de Liga). Cinquièmes pour le moment, les Colchoneros ont l’occasion de prendre provisoirement la tête du championnat en cas de succès, alors que la Real Sociedad peut passer dans la première partie de tableau.

Pour cette rencontre, Diego Simeone conserve son 4-4-2 avec plusieurs changements effectués par rapport au match de C1. En défense, Arias et Savic sont titulaires et remplacent Juanfran et Filipe Luis. Juste au-dessus, Lemar laisse sa place à Correa alors que Rodrigo est préféré à Thomas. Griezmann est toujours présent devant aux côtés de Diego Costa. En face, Asier Garitano opte pour un 4-2-3-1 avec les titularisations de Sangalli, Zurutuza et Willian José.

Les compositions des deux équipes :

Atlético : Oblak - Arias, Savic, Godin, L. Hernandez - Correa, Rodrigo, Saul, Koke - D. Costa, Griezmann

Real Sociedad : Moya - Espinoza, Elustondo, Navas, Rodrigues - Illarramendi, Zubeldia - Sangalli, Pardo, Zurutuza - Willian José