Une fois encore, Saúl a marqué dans un grand rendez-vous. Ce soir, il a été décisif en marquant le seul but du choc Atlético-Liverpool (1-0) en tout début de partie, propulsant le cuir au fond après un ballon qui avait rebondit sur Fabinho. Après la rencontre, le numéro 8 colchonero avait logiquement le sourire.

« C’est le résultat de notre travail, du fait de ne jamais arrêter d’y croire, d’insister et de continuer à bosser. Même si les gens ne croient pas en nous, nous continuerons à travailler. On a fait du très bon travail. J’avais beaucoup de motivation ce soir, dans cette période où les critiques pleuvent sur nous, et j’ai eu la chance d’aider l’équipe. L’ambiance était incroyable, ça m’a rappelé les nuits au Vicente Calderon. Beaucoup de gens veulent nous descendre mais les vrais fans sont là avec nous quand ça va bien et quand ça ne va pas, on doit leur rendre ça sur le terrain », a expliqué l’Espagnol devant les caméras de Movistar à la fin de la rencontre.