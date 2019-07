Le Fenerbahçe affrontait ce mardi soir le Bayern Munich dans le cadre de l’Audi Cup, compétition dans laquelle le Real Madrid avait précédemment affronté Tottenham. Et le club turc a bu la tasse puisqu’il était mené 5-0 à la mi-temps et était surclassé à tous les niveaux par le club allemand.

Entré en cours de première période, l’ancien Monégasque Nabil Dirar avait beau être volontaire sur le terrain, cela ne suffisait pas à inverser la tendance. Et alors que le score était de 6-1 en faveur du Bayern, le Marocain, frustré par le scénario de la rencontre mais aussi par le manque de soutien des fans du Fener, a mis le ballon en touche tout seul et a semblé vouloir quitter la pelouse ! Son entraîneur, ses coéquipiers et plusieurs joueurs du Bayern l’ont retenu et réconforté et il a repris sa place sur le terrain. Il a même été applaudi par la suite par les spectateurs lorsqu’il touchait la balle.

6-1 | 72e Scène rare : N. Dirar s’énerve sur son propre public, son coach et veut même quitter la pelouse... Sale soirée pour le capitaine du Fener. À suivre en direct et en exclusivité sur #RMCSport1 !

