Lundi, au théâtre du Châtelet de Paris, Lionel Messi (32 ans) a remporté le sixième Ballon d’Or de sa carrière. L’Argentin a devancé, de peu, Virgil van Dijk (28 ans) au classement. Mais pour Jürgen Klopp, le défenseur néerlandais aurait pu prétendre glaner la plus belle récompense individuelle pour un footballeur au vu de sa saison extraordinaire avec Liverpool.

« Ce sont des décisions prises par des journalistes. Je le vois un peu différemment et beaucoup de gens le voient un peu différemment, mais ce n’est absolument pas un problème. Lionel Messi, je l’ai déjà dit probablement 500 000 fois, est le meilleur joueur que j’ai vu de ma vie, explique le coach allemand par des propos rapportés par The Guardian. Très tôt, j’ai vu jouer Franz Beckenbauer et Diego Maradona, mais j’ai vu Lionel Messi plus souvent. Lionel Messi est ici maintenant et il l’a gagné six fois et Cristiano Ronaldo cinq fois, mais la saison dernière, je ne me souviens pas d’une saison plus impressionnante pour un défenseur. Honnêtement. Donc ça aurait été bien si Virgil l’avait gagné. »