Bien loin derrière le PSG, l’OM dispose tout de même la deuxième plus grosse masse salariale de Ligue 1 devant l’AS Monaco. Les dix joueurs les mieux payés du club phocéen émargent tous à plus de 240 000 € bruts par mois selon L’Equipe.

À ce petit jeu, c’est un quatuor composé de Mario Balotelli, Kevin Strootman, Dimitri Payet et Luiz Gustavo qui émarge à 500 000 € par mois. Les trois champions du monde tricolores, Florian Thauvin, Steve Mandanda et Adil Rami sont loin derrière. À noter la présence du flop et lofteur Aymen Abdennour dans le top 10 des plus gros salaires de l’OM. Car s’il ne joue pas avec Marseille, le roc défensif tunisien dispose d’un très confortable salaire sur la Canebière.