Débarqué au Barça, Antoine Griezmann sera présenté ce dimanche soir à la presse. Le Français s’est déjà exprimé sur BarçaTV en expliquant sa venue. L’attaquant est heureux de rejoindre ses coéquipiers champions du monde comme Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé, et a surtout hâte de jouer avec Lionel Messi.

« Je suis très heureux, très excité de jouer et de travailler avec le groupe. Ici, j’ai de nouveaux défis, de nouveaux objectifs et j’espère pouvoir le faire de la meilleure façon possible. L’objectif est de tout gagner : la Liga, la Copa del Rey, la Ligue et Champions. J’ai parlé à Samuel Umtiti et avec Ousmane Dembélé, qui sont des amis, et je veux m’amuser avec eux. Je voulais venir ici avec ma famille. Parfois il faut prendre des décisions. C’est un plaisir de jouer aux côtés de Messi. Je veux savoir comment c’est au quotidien et à l’entraînement » a expliqué l’ancien colchonero.

