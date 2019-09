Un léger vent de panique s’est fait sentir chez les supporters du Barça. El Pais a révélé hier que Lionel Messi pouvait quitter son club de toujours à la fin de cette saison 2019/2020. Il existe en effet une clause permettant à l’Argentin de partir libre un an avant l’échéance de son contrat, c’est le président Josep Bartomeu qui l’a confirmé lors d’une intervention médiatique ce vendredi soir.

« Leo Messi est sous contrat jusqu’en 2021, et il peut quitter le Barça un an avant la dernière année de son contrat. Il s’agit du même contrat que Xavi, Puyol et Iniesta avant. Ils ont mérité leur liberté et il ne faut pas s’inquiéter. Il (Messi) est très attaché au club. Nous voulons que Messi joue au Barça jusqu’en 2021, et au-delà. Nous sommes sereins, a expliqué patron des Blaugranas.

