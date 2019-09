Jordi Alba a dû quitter ses partenaires plus tôt que prévu lors de ce duel entre le Borussia Dortmund et le FC Barcelone. Le latéral gauche catalan a ainsi laissé sa place à Sergi Roberto avant la pause à cause de pépins physiques.

Comme l’a expliqué le champion d’Espagne en titre sur ses réseaux sociaux, l’international espagnol souffre d’une blessure au biceps fémoral de sa jambe gauche. Plus de tests seront réalisés demain.

[COMUNICADO MÉDICO] El jugador del primer equipo @JordiAlba tiene unas molestias en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Mañana se le harán más pruebas para saber el alcance exacto de la lesión #BVBBarça pic.twitter.com/WpcvoWmX1c — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 17, 2019

