Carles Aleñá (21 ans) vit un début de saison compliqué. Après avoir pris part à la tournée de pré-saison avec le Barça et joué lors de la première journée face à l’Athletic Bilbao (défaite 1-0), le milieu de terrain n’est plus réapparu dans le groupe depuis. Sur les ondes de la RAC1, l’international Espoirs espagnol est revenu sur sa situation.

« Il n’y a aucune explication de mon remplacement après Bilbao. Aucun joueur aime ne pas être convoqué. C’est une décision prise par l’entraîneur et bien sûr, cela affecte le joueur. Je me retrouve avec des options pour me battre pour une place dans le onze, explique le joueur formé à la Masia dans des propos rapportés par Marca. Je pense que tous les membres de l’équipe doivent être importants. Je suis convaincu à 100% que je peux remédier à cette situation et que le seul moyen d’avancer est de changer les choses. Je veux réussir au Barça. »

