Présent en conférence de presse avant le match du Barça face à Tottenham, Clément Lenglet a été interrogé sur le cas Ousmane Dembélé. L’attaquant tricolore était en retard de deux heures pour l’entraînement prévu pour dimanche, et ce après avoir réalisé une excellente prestation la veille dans le derby catalan. De quoi faire beaucoup parler à Barcelone...

« Je n’ai pas parlé avec mes coéquipiers de ce qui est arrivé et je n’ai pas encore vu Ousmane. Je ne sais pas trop ce qui se passe avec lui, je m’intéresse à ce qui se passe sur le terrain et il fait les choses très bien. Je ne sais pas s’il faut le sanctionner ou pas, il faut demander ça aux gens qui ont un avis et la capacité de prendre des décisions.Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer. On (la presse, NDLR) a parlé de lui pour des raisons extra-sportives mais sur le terrain il est très bon, contre l’Espanyol par exemple, ça s’est très bien passé pour lui et l’équipe », a lancé le défenseur français.