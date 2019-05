Quasi actée, l’arrivée d’Antoine Griezmann au Barça ne fait pas que des heureux. Alors que les supporters se déchirent, certains rejetant totalement l’idée d’accueillir un joueur qui a "laissé passer le train" l’été dernier, plusieurs personnalités fortes du club catalan sont montées au créneau pour empêcher la signature de l’attaquant de 28 ans. Mais si ce possible transfert fait des malheureux, le vestiaire d’Ernesto Valverde semble déjà séduit par ce potentiel renfort.

Forcément approchés par plusieurs membres du FC Barcelone curieux d’en savoir plus, Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé, proches d’Antoine Griezmann en dehors des terrains, auraient fait comprendre que leur coéquipier en équipe de France serait tout proche de débarquer en Catalogne. Une nouvelle qui, selon AS, ne ferait que des heureux dans le vestiaire des Blaugranas et plus particulièrement un, Lionel Messi, qui aurait échangé avec "Grizi" pour faciliter les discussions d’après Sport. C’est déjà ça.