Malgré sa signature avec le FC Barcelone, Frenkie De Jong (22 ans) est un jeune joueur qui a la tête sur les épaules. Comme le rapporte le Mundo Deportivo, le milieu de terrain aurait tout simplement refusé le numéro de maillot que lui a proposé le FC Barcelone.

La raison ? Le club lui a présenté le 14, en hommage à Johan Cruyff, mais le joueur a remercié le geste puis a décliné l’offre afin d’éviter les comparaisons et d’ajouter une pression supplémentaire. À noter qu’il s’agit du numéro que porte Malcolm chez les Blaugranas. L’international néerlandais portera un maillot floqué du chiffre 21, qu’il avait déjà à l’Ajax d’Amsterdam et avec la Hollande pendant la Ligue des Nations en l’honneur de son grand-père paternel et décédé.

