Depuis des mois déjà, le FC Barcelone travaille sur la prolongation de Lionel Messi. La star argentine est sous contrat jusqu’en 2021 avec son club formateur, et Eric Abidal s’est montré assez optimiste dans une interview accordée au quotidien Sport. Et les Catalans veulent blinder leur joueur de 32 ans, plutôt que de lui offrir un contrat année après année comme ça avait pu être évoqué.

« Leo peut dire qu’il continue, mais il y a des conditions à négocier dans le contrat. On parle de deux, trois ans ou plus de contrat. Les négociations avec le président et Oscar Grau (directeur général) ont démarré et le but est de signer un contrat plus long qu’une simple prolongation annuelle. Je suis optimiste. Il sait que le Barça a besoin de lui », a expliqué le Français. Et sur sa dernière phrase, on ne peut pas lui donner tort...