Mercredi soir, l’OL est tombé sur un Barça en grande forme. Les Catalans ont été portés notamment par un Lionel Messi des grands soirs. Après la rencontre, son entraîneur Ernesto Valverde a livré son analyse et en a profité pour encenser La Pulga. Ses propos sont relayés par L’Équipe.

« On a réalisé une première mi-temps extraordinaire, en essayant d’aller chercher le victoire dès la première minute. En deuxième mi-temps, ils nous ont pressé davantage et on s’est compliqué le match sur un coup de pied arrêté, à la suite d’un cafouillage. Or, en Ligue des Champions, tu n’as pas le droit de baisser la garde. On a souffert pendant quelques minutes et on a eu la sensation qu’ils pouvaient égaliser. Le but du 3-1 nous a tranquillisés. Nous sommes particulièrement focalisés sur cette compétition. Leo (Messi) a fait un très grand match. Il a fait preuve d’un sang-froid incroyable sur son pénalty. Arthur nous transmet son calme et sa justesse technique lorsqu’on domine le jeu ».