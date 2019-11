Sur le banc en début de rencontre, Antoine Griezmann (28 ans) a remplacé Ousmane Dembélé après 25 minutes de jeu lors du match entre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund (3-1), dans le cadre de 5e journée de Ligue des Champions. Et le Français a profité de son entrée en jeu pour marquer et affiner sa relation avec Lionel Messi (l’Argentin a délivré une passe décisive au Français). Ernesto Valverde estime que le temps jouera en faveur des deux joueurs.

« Les bons joueurs s’entendent toujours. Luis Suarez et Lionel Messi se comprennent à la perfection parce qu’ils passent beaucoup de temps ensemble, a expliqué l’entraîneur catalan devant les médias. Antoine Griezmann et Lionel Messi se comprendront avec du temps, on doit trouver le timing adéquat pour ça. Cela ira mieux avec du temps. »