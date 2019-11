Depuis le début de la saison et l’arrivée d’Antoine Griezmann (27 ans) au FC Barcelone, les médias scrutent les moindres faits et gestes avec Lionel Messi. En effet, le Français n’aurait pas été désiré par les cadres du vestiaire lors de son transfert, alors il suffit d’un regard ou d’une passe non donnée pour que la relation entre les deux joueurs soit décortiquée. Gerard Piqué est revenu sur l’entente entre les deux attaquants et estime qu’il n’y a pas de problème entre eux.

« Léo et Grizzi s’entendent bien, comme avec Dembélé ou avant avec Pedro. Avec Luis Suarez, ils sont comme des frères, mais cela ne veut pas dire qu’ils ne s’entendent pas bien, explique le défenseur barcelonnais dans l’émission El Larguero sur la Cadena Ser. C’est une nouvelle relation et, petit à petit, ils se connaissent. »