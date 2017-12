Depuis plusieurs semaines déjà, on évoque un intérêt prononcé du FC Barcelone pour Arthur, le milieu de terrain brésilien de Gremio. Une photo du joueur de 21 ans avec le maillot du Barça et des employés du FC Barcelone a même circulé la semaine dernière, provocant forcément de vives réactions au Brésil et en Catalogne. Son entraîneur, Renato, a d’ailleurs confié qu’il sera pratiquement impossible de le retenir.

« La pression a été très grande, c’est normal. S’il va continuer, sincèrement, ça me semble très difficile. Le fait d’avoir un joueur dans le viseur des clubs européens nous rends heureux. On aura probablement pas un joueur de sa qualité, mais on en a qui peuvent le remplacer. Il nous a beaucoup aidé mais je pense que ce sera difficile de pouvoir le retenir », a-t-il confié sur son joueur.