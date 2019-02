Encore sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2020, Jordi Alba n’a toujours pas prolongé. Et le dossier de sa prolongation fait beaucoup parler en Catalogne. En décembre dernier, Marca expliquait que le latéral gauche avait fait part à sa direction de certaines conditions pour modifier son bail, avec notamment un salaire similaire à certains cadres. Et alors qu’il n’a toujours pas prolongé, la presse catalane apporte de nouvelles précisions.

D’après les dernières informations de Sport, le FC Barcelone penserait désormais à ce dossier en priorité après la prolongation du contrat d’Ernesto Valverde, annoncée ce vendredi matin. Le média catalan explique que tout devrait bouger après les huitièmes de finale de Ligue des Champions et une double confrontation face à l’Olympique Lyonnais. Josep Maria Bartomeu devrait alors contacter les agents du joueur de 29 ans pour faire avancer les choses et pourquoi pas boucler le dossier, le président du Barça voulant de son côté ajouter cinq ans de plus au contrat de Jordi Alba.