Jordi Alba était présent devant les médias ce lundi à l’occasion de sa conférence de presse de prolongation. La fin d’un long feuilleton qui a tenu en haleine les fans du Barça, conscients de l’importance du joueur. L’ancien de Valence est effectivement l’un des lieutenants de Lionel Messi aux avant-postes. Il a notamment expliqué pourquoi il a décidé de renouveler son bail avec les Blaugranas.

« Ça a toujours été mon objectif, ma famille le sait. Je le dis toujours : quand j’étais à Valence j’avais d’autres offres, mais mon but était de rejoindre le Barça. J’ai réalisé mon rêve, et c’est toujours pareil. C’est ma septième saison ici et maintenant je signe pour cinq ans supplémentaires. Pour moi c’est gratifiant. Je connais ce club depuis que j’ai huit ans. Je sais ce que c’est de jouer dehors et combien ça m’a coûté d’être ici pendant longtemps. Ma mentalité reste la même, celle de continuer à me battre, cette prolongation ne doit pas affecter mon niveau », a lancé le latéral gauche catalan.