676 matches, 594 buts. Voilà le bilan de Lionel Messi avec le FC Barcelone depuis ses débuts en octobre 2004. Depuis, la Pulga n’a cessé d’émerveiller le monde du football par son talent. Intronisé capitaine depuis le départ de son ancien coéquipier Andrés Iniesta, l’international argentin (129 matches, 65 buts) arrive en fin de contrat à l’été 2021. Pour Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi doit rester dans le club à vie, comme il l’explique pour ESPN.

« Nous voulons qu’il ait une très longue carrière afin de pouvoir continuer à l’apprécier. Il a réussi à abattre les frontières. Tout le monde l’admire et il est applaudi dans les autres stades par des supporters rivaux. Nous voulons le prolonger. Il est encore jeune et a deux ans de contrat. Il s’améliore constamment et il a encore de belles années devant lui. C’est un homme du club, sa relation avec le Barça va durer éternellement. Je veux que Messi reste à vie au Barça, en jouant ou en restant en lien avec le club », a ainsi déclaré le président du FC Barcelone.