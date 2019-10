Dans le dur au Barça, Ousmane Dembélé n’a pas été appelé en équipe de France non plus par Didier Deschamps pour le rassemblement d’octobre. D’abord blessé, le champion du monde est revenu à la compétition mais il a été expulsé le week-end dernier face à Séville, ce qui va le tenir éloigné des terrains pour encore quelques matches. Pour autant, Clément Lenglet, son coéquipier au Barça et en Bleus, n’est pas inquiet pour lui.

