Remercié par le FC Barcelone et remplacé par Quique Setién, Ernesto Valverde n’avait plus la cote en Catalogne depuis un certain temps. Et aujourd’hui, l’un des deux quotidiens pro Barça, Sport, nous donne deux des principales raisons ayant poussé les Blaugranas à changer d’entraîneur.

À savoir un leadership de Valverde devenu presque inexistant. Un constat qui ne surprendra personne puisqu’il se disait souvent en Catalogne que c’étaient les poids lourds du vestiaire qui faisaient la pluie et le beau temps au Barça. Enfin, le jeu proposé par le Basque a fini par lasser sa direction. Valverde n’a jamais su identifier un onze de départ fixe.