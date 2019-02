Le FC Barcelone l’a annoncé ce vendredi matin, Ernesto Valverde rempile à la tête de l’équipe première jusqu’en juin 2020, avec une année supplémentaire en option. Interrogé par les médias officiels du club blaugrana, le technicien espagnol n’a pas caché sa joie de prolonger l’aventure avec les Culés.

« Je suis très content. J’ai le sentiment de vivre quelque chose d’unique et je remercie le club de valoriser ce que j’accomplis. On m’a proposé de continuer et je n’ai pas hésité. Je suis ravi d’avoir prolongé. (...) Je suis très à l’aise ici pour travailler, avec le soutien du club et de la direction, mais aussi très bien avec l’équipe et les joueurs. Nous connaissons la dimension du club et ce que cela génère. C’est un défi passionnant de diriger ce club et ces joueurs. Tout cela me motive à continuer », a-t-il lâché. C’est dit.