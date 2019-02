Actuellement en France pour affronter l’OL ce soir en Ligue des champions (à 21h, à suivre en live commenté sur notre site), l’avant-centre du FC Barcelone, Luis Suárez, est revenu sur les performances de Neymar, son ex-coéquipier au Barça (entre 2014 et 2017), depuis son arrivée au PSG. « C’est évidemment différent, à Paris, il a plus d’importance, il joue plus librement, a confié l’Uruguayen à RMC Sport. Le football espagnol est aussi totalement différent de celui de la ligue française. Il s’est bien adapté la première année. »

Et quand il lui a été demandé si Neymar était parti de Catalogne pour prendre ses distances avec Messi et avoir plus de contrôle sur le jeu, il a répondu : « Pour moi, non, même si c’est à lui que vous devriez poser la question. »