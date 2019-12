Depuis le 14 juillet 2019, Antoine Griezmann est un joueur du FC Barcelone. Et ces derniers mois, l’international français a parfois été la cible de critiques. En tout cas, sur le plan statistique, le champion du Monde 2018 en est 5 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues en 17 matches. Toujours en pleine adaptation, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid peut en tout cas compter sur Luis Suarez. Dans un entretien accordé à One Football, l’avant-centre uruguayen est revenu sur le sujet, et « El Pistolero » n’est pas du tout inquiet.

« Evidemment, pour tout joueur qui vient à Barcelone, l’adaptation est difficile. Au fur et à mesures que les rencontres passent, vous vous sentez mieux. Nous devons aussi comprendre qu’il joue dans une position qui n’était pas la sienne, il fait un effort pour s’adapter à ce que l’entraîneur lui demande, a déclaré Luis Suarez, enchaînant ensuite sur son expérience. C’était aussi mon cas, à Philippe Coutinho, Neymar ou encore Ousmane (Dembélé)... Ça nous a tous coûté les premiers mois. Ils seront toujours observés à la loupe à cause de ce que cela signifie d’être à Barcelone. Mais il est calme parce qu’il a la confiance de tout le monde pour faire de son mieux. »