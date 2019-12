C’est certainement, déjà, l’un des buts de la saison. Samedi soir, le FC Barcelone s’est baladé sur sa pelouse face Majorque dans le cadre de la 16e journée de Liga (5-2). Et cette rencontre aura surtout était marquée parle but incroyable de Luis Suárez, auteur d’une talonnade géniale dans la surface adverse.

Après la rencontre, l’Uruguayen est revenu son inspiration et ce but qui va faire le tour du Monde : « Sachant qu’il avait peu d’angle, le seul recours était de frapper avec le talon et de chercher le but pour vaincre le gardien. J’ai cherché à frapper le ballon vers le sol pour que ça fasse un rebond. Ça a donné un beau but. C’était le seul moyen », raconte le numéro 9 barcelonais par des propos rapportés par El Mundo. Un but qui reste à coup sûr dans les mémoires.