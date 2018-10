Dans un peu plus de 24 heures, le FC Barcelone et le Real Madrid se tireront la bourre en Espagne pour le traditionnel Clasico (16h15, à suivre en direct sur notre live commenté). Un match tant attendu aussi bien chez nos voisins hispaniques qu’en France. S’il est toujours agréable de voir les deux meilleurs ennemis s’affronter, jouer un Clasico est quelque chose de marquant. C’est ce qu’explique Luis Suarez le compte Twitter du FC Barcelone, revenant sur son meilleur souvenir lors d’une opposition avec le Real Madrid.

« Le Clasico le plus mémorable pour moi était la victoire 2-1 au Camp Nou lors de ma première saison. Ce succès nous garantissait pratiquement la victoire en championnat car il ne restait plus beaucoup de matchs et que, grâce à cette victoire, on avait une belle avance. Je pense que c’était très important, d’autant plus que j’ai inscrit mon premier but dans un Clasico. Il y a aussi notre victoire 4-0 au Bernabeu, c’était très spécial. C’est agréable de gagner dans le stade de son rival et de marquer autant de buts », a ainsi déclaré Luis Suarez.