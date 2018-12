Ousmane Dembélé a récemment fait parler de lui en bien avec son superbe but contre Tottenham en Ligue des Champions mardi soir (1-1). Cependant, depuis le début de la saison, le Français est critiqué pour des problèmes de comportement, à l’image de ses retards répétés qui lui ont valu une amende de 200 000€.

Et selon Sport, l’ancien joueur du Borussia Dortmund s’est excusé auprès de ses coéquipiers à l’entraînement lundi. Le joueur a réuni tous ses compères et cela a bien plus du côté du Barça. Pour rappel, son coéquipier Carles Aleña avait déclaré à l’issue du match que Ousmane Dembélé s’était déjà excusé dans le vestiaire. Le Français a également promis qu’il ne recommencerait pas.