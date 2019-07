Il fut un temps où, entre les joueurs français et le FC Barcelone tout n’était pas rose. On se souvient du gardien Richard Dutruel, des défenseurs Philippe Christanval et Frédéric Dehu, du milieu Emmanuel Petit ou bien sûr de Christophe Dugarry qui n’avaient pas vraiment convaincu au Camp Nou. La malédiction s’était arrêté avec la bonne intégration de Ludovic Giuly. Le petit attaquant français avait laissé un bon souvenir aux supporters blaugrana lors de son passage entre 2004 et 2007. Dans la foulée, Lilan Thuram, Eric Abidal et Thierry Henry ont contribué à faire briller le drapeau français en Catalogne.

Jusqu’à la saison passée, au maximum, le Barça avait compté trois Français en même temps dans ses rangs. L’arrivée de Jean-Clair Todibo en janvier dernier avait gonflé le contingent français à 4, avec Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé et Clément Lenglet. Le record est donc de nouveau dépassé avec la signature d’Antoine Griezmann et porte le total à 5. Le journal Sport s’en amuse et a trouvé un nouveau qualificatif pour le Barça, en évoquant les « bleusgrana ». Contrairement aux années 1990 où les Tricolores n ’étaient pas en odeur de sainteté au Barça, ils jouissent aujourd’hui d’une excellente réputation et sont plus que jamais appréciés en Catalogne.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10