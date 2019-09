« Quand deux personnes ne veulent pas se fâcher, il n’y a pas de dispute. Nous devons être tous ensemble. Quand je dis tous ensemble, ce ne sont pas seulement les joueurs, mais aussi les supporters et les membres de la direction », a notamment déclaré Gerard Piqué après la victoire du FC Barcelone à Getafe. Le défenseur central espagnol voulait surtout répondre après la diffusion d’articles évoquant de grandes tensions entre le vestiaire et la direction du club catalan.

Mais sa sortie médiatique n’a pas vraiment plu et comme le rapporte TV3, une rencontre est prévue entre le joueur et le président blaugrana Josep Maria Bartomeu. En effet, ce dernier compte convoquer le défenseur de 32 ans afin d’éclaircir ses propos et surtout aplanir les différends.

