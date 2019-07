Le feuilleton Antoine Griezmann s’enlise dangereusement. Sous la menace d’une sanction pour avoir dépassé les trente jours de congés requis pour un footballeur professionnel en Espagne, l’attaquant français attend désespérément que le FC Barcelone lève sa clause libératoire pour s’envoler en Catalogne.

Si le Barça parvient à finaliser rapidement le transfert du champion du monde français, une réunion au sommet serait d’ores et déjà prévue à son arrivée. Selon les informations de Sport, une fois son contrat paraphé, Griezmann va rencontrer son nouvel entraîneur Ernesto Valverde. Partisan de la venue du joueur, le technicien espagnol souhaite s’entretenir avec sa nouvelle recrue et lui inculquer les préceptes de jeu catalans. Pour le moment, Antoine Griezmann patiente et espère un dénouement imminent...

