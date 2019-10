Le FC Barcelone a quelques problèmes en défense centrale en vue du match face à Eibar en Liga ce week-end. Gerard Piqué et Ronald Araujo sont effectivement suspendus, et Clément Lenglet et Jean-Clair Todibo devraient donc composer l’arrière-garde barcelonaise face aux Basques.

Et au cas où, Ernesto Valverde devrait aussi pouvoir récupérer Samuel Umtiti. Le défenseur formé à l’Olympique Lyonnais n’a pas encore joué cette saison à cause des pépins physiques, mais selon Esport3, il pourrait recevoir le feu vert médical cette semaine et lancer sa saison ce samedi à 13h.

