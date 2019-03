Souvent freiné par les pépins physiques et pas dans les plans d’Ernesto Valverde, Sergi Samper va quitter le FC Barcelone dans les prochains jours. Comme l’explique Esport3, il va filer au Japon, où il retrouvera deux autres espagnols.

C’est ainsi avec le Vissel Kobe qu’il va s’engager, club qui compte déjà dans ses rangs Andrés Iniesta et David Villa, alors que le championnat nippon vient de démarrer et que le mercato y est toujours ouvert. Il va parapher un contrat de quatre ans et le FC Barcelone ne touchera rien.