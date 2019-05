Mercredi soir, le FC Barcelone a pulvérisé Liverpool en demi-finale aller de Ligue des Champions sur le score de trois buts à zéro. Un résultat acquis en grande partie grâce au génie de Lionel Messi. L’Argentin a d’ailleurs bluffé tout son monde en inscrivant le troisième but blaugrana d’un magnifique coup franc. Sauf que cette réalisation n’aurait jamais dû se produire selon plusieurs supporters des Reds.

Sur les ralentis affichés, Messi est en effet accusé d’avoir donné un coup de poing à Fabinho avant que l’arbitre de la rencontre ne siffle faute... contre le Brésilien. Cette faute amènera ensuite le coup franc victorieux de la Pulga. Et pour ces supporters, c’est un scandale. Pour preuve, AS indique qu’une pétition a été lancée pour que Messi soit rattrapé par la patrouille de l’UEFA et privé de la suite de la compétition.