Vendredi soir, on apprenait via la presse ibérique qu’Arturo Vidal avait porté plainte contre son club, le FC Barcelone. Le milieu de terrain chilien réclame ainsi 2,4 millions d’euros correspondant à divers bonus qui n’auraient, selon lui, pas été versés par le Barça. Les dirigeants catalans eux considèrent ne rien avoir à régler à l’ancien de la Juve. Ils estiment d’ailleurs qu’il s’agit d’une manœuvre pour forcer un départ en janvier.

Il faut dire que depuis des semaines déjà, on parle d’un retour en Italie pour le joueur de la Roja, qui est très convoité par l’Inter notamment. Mais comme l’explique Mundo Deportivo, si tout ceci n’a pas forcément plu dans les bureaux, Ernesto Valverde et Eric Abidal, le secrétaire technique, comptent toujours sur lui pour la deuxième partie de saison. Les deux hommes le considèrent comme un élément essentiel de l’équipe dans la lutte pour le titre en Liga et en Ligue des Champions. Ils n’ont donc aucune intention de s’en séparer. L’Inter et Vidal sont fixés...