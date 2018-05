Arrivé cet hiver en provenance de Palmeiras, le défenseur central colombien, Yerry Mina, a très peu joué avec le FC Barcelone. Barré par Gerard Pique et Samuel Umtiti, il n’a pris part qu’à six rencontres officielles avec les Blaugranas. Un chiffre assez faible qui témoigne de la forte concurrence dans le club catalan. Annoncé sur le départ pour un prêt, il a été annoncé à Gérone, Séville, Valence, Villarreal mais aussi à Liverpool. Toutefois le principal intéressé n’envisage pas de quitter son club.

Interrogé par Mundo Deportivo, il a exprimé son envie de continuer à progresser au sein du FC Barcelone : « Partir du Barça n’est pas quelque chose qui me traverse la tête, et ça n’arrivera pas non plus. Je veux réussir ici, apprendre tous les jours auprès de mes collègues et m’améliorer. Ce n’est pas facile parce que le Barça est la meilleure équipe du monde et cela vous demande de toujours gagner, mais c’est un beau défi. »