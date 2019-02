Mardi, le FC Barcelone se déplacera au Groupama Stadium pour y défier l’Olympique Lyonnais en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (à suivre sur notre live commenté). Les Catalans, qui partent favoris, se méfient cependant de l’adversaire, récent tombeur du Paris Saint-Germain en championnat. Après Gérard Piqué, c’est désormais Clément Lenglet qui a évoqué la rencontre à venir. Des propos relayés par l’AFP.

« C'est un tirage compliqué, avec des joueurs de qualité, des jeunes joueurs qui ont un potentiel encore plus grand que leur niveau actuel. Il y a une marge de progression énorme dans cette équipe. On ne la prend pas du tout à la légère », a ainsi déclaré l'ancien défenseur de l'AS Nancy-Lorraine.