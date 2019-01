La saison de Samuel Umtiti est un véritable calvaire. Le champion du monde, qui n’a disputé que 7 rencontres de championnat cette année, est absent des terrains depuis la rencontre entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid (1-1) le 24 novembre dernier. Toujours touché au genou gauche, Umtiti pourrait faire son retour dans plusieurs semaines comme l’a déclaré Ernesto Valverde en conférence de presse.

« Nous nous attendons à ce qu’il puisse essayer de reprendre avec l’équipe d’ici deux semaines et nous verrons ensuite comment vont les choses. Je le vois montrer de bonnes sensations donc on va voir, on va attendre un peu. Nous espérons qu’avec ces bonnes sensations, Samuel puisse nous aider dès ce mois-ci », a ainsi déclaré le technicien du FC Barcelone.