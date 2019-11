Le limogeage de Niko Kovač du Bayern Munich attise toutes les rumeurs. Et l’une d’entre elles mène au Special One, José Mourinho, sans club depuis qu’il a quitté Manchester United en décembre 2018. Et selon les propos de Bastian Schweinsteiger rapportés par Bild, l’idée ne serait pas si insensée que ça puisque le technicien portugais semble porter un regard attentif sur la Bundesliga.

« Je peux imaginer Mourinho en Allemagne. Je me souviens qu’il me posait toujours des questions sur le Bayern et la Bundesliga. Pendant nos matches à l’extérieur, il y avait toujours la Bundesliga à la télévision. Il connaissait vraiment tous les joueurs, même ceux des petites équipes. Il apprenait aussi l’allemand. Il n’a pas travaillé en Bundesliga, alors je peux imaginer qu’il serait tenté par un engagement en Allemagne », a expliqué l’ancien Bavarois et champion du monde en 2014.