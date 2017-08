S’il y a bien un joueur pour qui cette double confrontation PSG-Bayern en phase de poules de Ligue des Champions, c’est Kingsley Coman, formé au sein du club de la capitale avant de partir vers la Juventus à l’été 2014. Présent lors du rassemblement de l’Equipe de France, il s’est exprimé sur ce tirage en conférence de presse.

« C’est sûr que le transfert de Neymar a apporté quelque chose au PSG, ça l’a fait monter une classe au-dessus, on savait déjà que c’était une belle équipe l’an dernier, on aborde ça comme les autres gros matches, on a l’habitude des grandes équipes, ce ne sera pas différent avec le PSG. [...] Forcément, j’ai toujours rêvé de jouer au Parc, retourner dans ce stade, jouer dans ce stade mythique, ce sera une belle chose et j’en suis heureux », a expliqué l’international tricolore.